Snart kan det letas guld utanför Braås: ”Skickade papprena idag”

Jonas Grahn driver till vardags en ziplinebana i Braås, men de senaste månaderna har även guld upptagit hans tankar. Stenen i stenbrottet som han och en vän snubblade över tros nämligen innehålla guld, och nu väntar man på svar på Bergstaten för att kunna undersöka saken.

– Vi skickade in kompletteringar i ansökan så sent som idag. Området är skyddat så att ingen annan kan muta in området, säger Jonas Grahn till SVT.

”Bära ut ett hundratal kilo sten”

Det Bergstaten vill veta är om Jonas Grahn och hans företag har förmågan att genomföra arbetet på ett riktigt sätt. Ett första steg är förstås att ta reda på om det ens är värt jobbet, alltså hur mycket guld stenen innehåller, och kostnaden som arbetet skulle medföra.

– I ett första steg handlar det om att skicka in några raska gossar i skogen som kan bära ut ett hundratal kilo sten, säger Jonas Grahn.

Intressant område

För att det ska kunna ske måste undersökningstillståndet först ges, och det räknar Jonas Grahn med ska ske inom några veckor.

– Det finns inget som talar för att vi inte skulle få tillståndet.

Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) kartor så är området intressant. Kanske är det just därför som stenbrottet en gång öppnades, men det vet Jonas Grahn inte säkert.

– Det finns stenlagda vägar där, men vem upphovsmannen till de vägarna är vet vi inte, säger han.