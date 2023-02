Konvent med fokus på brädspel avslutar sportlovet i Kalmar

Sportlovsveckan för Kalmar och Kronobergs län börjar närma sig sitt slut och i samband med det är det på fredagen starten för årets spelkonvent CalCon. Konventet håller till på Jenny Nyströmskolan och kommer att pågå hela helgen.

- Jag är uppvuxen med det här konventet, så det är jättekul att det kommer igång igen efter pandemin, säger Tobias Olsson, köksansvarig på CalCon.

Prioriterar bort skärmtid

På CalCon ligger fokus på brädspel, rollspel och figurspel.

– Vi har även lite tv- och datorspel. Inte i lika stor utsträckning som brädspel och rollspel men det finns, säger Tobias Olsson.

Och så här säger en av deltagarna:

– Det betyder väldigt mycket, jag har hållit på med brädspel och åkt runt på olika konvent är tag nu och det är jättekul, säger Oscar Enochsson,

Under helgen förväntas omkring 300 deltagare trilla in, och det är första gången sedan pandemins start som evenemanget kan slå på stort igen. På skolan förbereddes under fredagen sovsalar som deltagarna kan sova i.

Hör mer om konventet i klippet ovan.