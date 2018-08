Spritrånet i Emmaboda anmäls till arbetsmiljöverket

Det var på kvällen den 10 augusti som en knivbeväpnad man hotade sig till kontanter och sprit på Systembolaget i Emmaboda.

En yngre maskerad man kom in strax innan butiken skulle stänga och hotade sig med hjälp av en kniv till två flaskor Jägermeister och de kontanter som fanns i kassapparaten. Mannen häktades redan samma dag och under fredagen har en stämningsansökan lämnats in till Kalmar tingsrätt.

Kvinnan som jobbade i kassan upplevde enligt stämningsansökan ”hotet som trängande” fara och händelsen är även anmäld till Arbetsmiljöverket av Systembolagets områdeschef.