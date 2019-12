Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Statsvetaren om C i Vimmerby: ”Blir väldigt, väldigt rörigt”

Statsvetaren om C i Vimmerby: ”Blir väldigt, väldigt rörigt”

Att kasta in Nilsson Nachtweij (C) i leken på nytt äventyrar C-M-KD-styret i Vimmerby, menar Erik Wångmar, statsvetare. Det får C att framstå som att man inte vet vilket ben man ska stå på, menar han.

Hör statsvetaren Erik Wångmark kommentera att Ingela Nilsson Nachtweij föreslagits kandidera till att bli kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby – en post hon avgick från för mindre än tre månader sedan. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!