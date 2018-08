Det råder just nu stopp för all tågtrafik mellan Berga och Hultsfred, meddelar Trafikverket. Detta efter att sträckan drabbats av ett spårfel. Felet beräknas inte vara åtgärdat förrän under fredagsmorgonen.

Tågtrafiken förbi sträckan kommer att ersättas med buss under tiden felet åtgärdas, men Trafikverket uppmanar resenärer att ta kontakt med sina respektive tågbolag för att få mer information.

Texten uppdateras