Just nu är det stopp för all tågtrafik till och från Kalmar C.

– Det är trafikstopp mellan Blomstermåla och Kalmar på grund av solkurvor, säger Stefan Vallgren på trafikverkets presstjänst.

Tidigare under måndagen var det också stopp på sträckan mellan Nybro och Örsjö efter att en gräsbrand startat vid halv tretiden. Branden är nu släckt.

Prognosen när tågen kan börja rulla igen mellan Blomstermåla och Kalmar är satt till klockan 4:00 på tisdagsmorgonen.