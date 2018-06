600 hemvärnssoldater blixtinkallas i Kalmar och Kronoberg

All personal som ingår i någon av hemvärnets bataljoner och har möjlighet ska inställa sig för tjänstgöring har kallats in av Försvaret, och ska bege sig till sina respektive grupperingsplatser.

”Har kallats in från Sweden rock”

I Kalmar och Kronobergs län handlar det om omkring 600 hemvärnssoldater, berättar Anders Thour, major vid marinbasen Kalmar Kronobergsgruppen, som ansvarar för övningen i Kalmar och Kronoberg.

– Staben har kommit in, och en del soldater kommit in. Men det är under uppbyggnad, en del har hunnit åka ut till sommarstugan och en del del har fått kallats in från till exempel Sweden Rock, säger han.

Hemvärnets förband i Ljungby övar under tisdagskvällen.

Senast man övade var 1975

Denna typ av beredskapskontroll har inte genomförts sedan 1975, och syftet med övningen är att ytterligare stärka försvaret av Sverige.

– Det har hållits i hemlighet under lång tid, så för deras del kommer det som en överraskning, säger Anders Thour.

Hemvärnsbataljonerna, som i Sverige är 40 till antalet, har nu 24 timmar på sig att lösa sin huvuduppgift. Det kan vara att bevaka och patrullera ett område eller ett skyddsvärt objekt, exempelvis byggnader som är centrala för vatten- och elförsörjningen.

”De är taggade”

– Den första uppgiften blir är att inhämta en normalbild för att kunna se om det finns någon avvikelse. Om någon påverkar objektet måste man öka skyddet av det.

Hur är stämningen bland de hemvärnssoldater som hunnit komma in?

– De är taggade, välövade och de är beredda, så det känns rätt bra. Sen känner de viss spänning inför uppgiften förstås.