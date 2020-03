Foto: TT

Stormen gör att tåg ställs in

Stormen som beräknas dra in över bland annat Kalmar- och Kronobergs län under torsdagen gör att flera tåglinjer ställs in från och med lunchtid.

SMHI har utfärdat en varning för stormbyar klass 2 under torsdagsdygnet. Varningen gäller för Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Tågtrafiken kommer på grund av detta ställas in på vissa sträckor, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Bland de sträckor som drabbas finns Tjustbanan mellan Västervik och Linköping, där trafiken kommer att stängas av från och med klockan 12:00 under torsdagen. Även trafik på sträckan Kalmar-Linköping stängs av från samma tid, klockan 12:00 under torsdagen. För mer detaljerad information resor samt ersättningstrafik ber Trafikverket resenärer att kontakta sina tågbolag. Dessa sträckor drabbas Dessa sträckor drabbas Visa Från klockan 12:00 torsdag till klockan 05:00 fredag: Kalmar-Linköping Från klockan 12:00 torsdag till fredag (ingen uppgift om klockslag): Tjustbanan Linköping-Västervik Från klockan 09:00 torsdag till klockan 05:00 fredag: Malmö – Ystad – Simrishamn Halmstad – Värnamo Helsingborg – Ängelholm Ramlösa – Eslöv Dela Dela

