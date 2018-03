Supportrar skänker pengar till Östers matchflytt

Det var efter att flera supportrar hört av sig till Östers IF som insamlingen startade. Genom föreningens hemsida kan nu personer skänka pengar till föreningen. Vid lunchtid under långfredagen hade 28.561 kronor samlats in.

Enligt gällande regelverk är det den arrangerade föreningen som ska tillhandahålla en spelduglig plan. Men det kraftiga snöfallet tidigare i veckan la sig som ett tjockt täcke över planen och satte stopp för hemmapremiären på söndag.

Istället ska Östers premiärmatch spelas i Borås vilket innebär en stor ekonomisk smäll då publikintäkter går förlorade.

– Vi behöver slussa upp vår spelartrupp och matchorganisation. Vi har vår publik som hade sett fram emot en premiär. Det är hundratusentals kronor. Det hämtar man inte bara hem, sa Östers verksamhetsansvarige Peter Wibrån till TT under torsdagen.