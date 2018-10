Teknikum minskade matsvinnet

Växjös gymnasieskolor har tävlat mot varandra om att minska matsvinnet. Vinnaren blev Teknikum och rektorn Magnus Nilsson är glad.

– Jag tycker det är jätteroligt att vi vann. Det är klart att vi inte ska slänga mat som går att äta. Jag hoppas att eleverna fortsätter tänka på det här så vi fortsätter ha ett lågt matsvinn.

Under tre veckor fick skolorna mäta hur mycket mat som slängdes. Totalt slängdes 530 kilo mat per vecka. Under tävlingsveckan slängdes 46 kilo mindre.



Minskade svinnet med 22 procent



Teknikum hade då minskat med 22 procent, därefter kom Katedralskolan som minskade sitt matsvinn med 10 procent och på tredje platsen kom Kungsmadskolan med 8 procent.

På Teknikum kommer gymnasieskolan fortsätta arbetet.

– Målet är att vi inte ska ha något matsvin alls. Vi fortsätter prata med eleverna, uppmana dem att ta till sig det här. Det handlar om många och viktiga saker som påverkar alla, miljö och klimat, säger rektorn Magnus Nilsson.