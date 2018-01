Terrier från Kalmar blev årets utställningshund 2017

På plats i Göteborg just nu, finns över 9000 hundar som ställs ut och tävlar i olika grenar på hundmässan Mydog. Och för Kalmarhunden Merrymac Zinnia Of Gold Again, en irländsk terriertik blev det det en förstaplacering och vinst av det prestigefyllda priset Årets utställningshund 2017.

I ett pressmeddelande säger hundens matte och husse, Getrud och Thomas Hagström, att de känner sig helt överväldigade.

– Det är första gången vi har vunnit, säger de.

Men tävlat med goda placeringar har de gjort under året som gått.

20 000 kronor och den stora äran är vad fick ta emot på Svenska mässan i Göteborg under lördagen.