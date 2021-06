Alain fick statligt stöd under pandemin – krävs på pengarna tillbaka

Eftersom Alain Cavard planerade för en aktieutdelning under 2020 återkräver staten nu de pengar som han fick i korttidsstöd under pandemin. Detta trots att han aldrig tog ut några pengar utan ställde in utbetalningen.

Företaget processar nu mot staten och deras fall kan få stor betydelse för andra företagare som är i en liknande situation.