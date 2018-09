Troja Ljungbys hockeypremiär utan hejaklack

Samtliga personer i Troja Supports styrelsen har valt att lämna sina poster. Efter mötet publicerades ett inlägg på sociala medier om att supporterföreningen nu lägger ner. Anledningen var att det inte fanns några nya kandidater som var beredda på att ta över styrelsens arbete.

Andreas Nord är ny ordförande i Troja Ljungby.

– Det är ett jättetråkigt besked att Troja just nu står utan en organiserad klack, jag läste på sociala medier i går kväll om att Troja Support nu lagt ner sin verksamhet, säger Andreas Nord som är ordförande i Troja Ljungby.

Sval relation

Under förra årets Hockeyallsvenska premiär i Ljungby portades Ljungby Ultras från arenan, en utbrytargrupp ur Troja Ljungbys supporterklubb. Den dåvarande ordföranden i hockeyklubben Per Wass uttalade sig i media om att ultras logotyp kunde kopplas till fascism, att vissa av medlemmarna uppträtt våldsamt och var därför inte välkomna in i arenan. Ett uttalande som fick fansen att slå bakut.

– Historiken har väl inte varit helt oproblematisk mellan oss och supportrarna, vi har en kravbild precis som alla andra föreningar och det är att besökarna håller sig inom lagens ramar och försöker skapa en positiv stämning under matcherna, säger Andreas Nord.

Upplever en ”häxjakt”

Enligt avskedsinlägget av Troja Supports styrelse så anser de sig har blivit orättvist behandlade av hockeyklubben under en längre tid.

”Vi anser att vi inte blivit behandlade på ett värdigt sätt, och vi har flera gånger blivit felaktigt uthängda och straffade av klubben, där även helt felaktiga rykten, startade av klubben och klubbens säkerhetsorganisation. Att behöva uppleva en häxjakt från klubbens ”säkerhet” varje gång man går på hemmamatch är inte roligt.”

– Jag delar inte den uppfattningen, jag tillträdde ordförandeposten i juni och i mitten på augusti bjöd jag in supporterklubben till en dialog inför arbetet med den kommande säsongen, men de tackade nej, säger Andreas Nord.

SVT Nyheter Småland har sökt Erik Elisson som är före detta ordföranden i Troja Support, men han har avböjt att kommentera nedläggningen av supporterföreningen.