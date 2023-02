Åklagaren: Därför var de misstänkta inte häktade

Vad som skulle vara rättegångens första dag, blev ett antiklimax när en åtalad 27-årig man inte dök upp. Polisen kunde sedermera hämta honom i Linköping.

Även onsdagens rättegångsdag hängde löst under förmiddagen, när ytterligare en åtalad man inte dök upp – han kunde dock hämtas in under förmiddagen.

Trots att männen är misstänkta för allvarliga brott, grovt vapenbrott och försök till mord respektive medhjälp till försök, har männen inte suttit häktade under utredningen.

Åklagaren: ”Så många månader”

– Han som var borta idag, försökte jag få häktad inledningsvis, säger åklagaren Kjell Jannesson.

I mars förra året sade tingsrätten i Kalmar nej till häktning, eftersom misstankarna mot honom då inte var tillräckligt starka för att nå upp till sannolika skäl.

Misstanken mot den andra mannen, han som försvann i måndags, kom ”ganska mycket senare” i utredningen enligt Janneson.

– Då visste vi att det var så pass många månader kvar av utredningen, och han är bara en del av det hela.

Efter att de inte dykt upp i rättssalen, så är båda männen nu häktade.