Sent på torsdagskvällen fick polisen larm om ett pågående bråk i en lägenhet i Hultfred.

En man hittades misshandlad i lägenheten, och enligt polisen ska någon form av tillhygge använts. Den misshandlade mannen ska dock inte ha fått några allvarliga skador.

Senare under natten kunde två män, båda i 20-30-årsåldern, gripas i närheten. De sitter under morgonen frihetsberövade på polishuset i Kalmar och åklagare kommer under morgonen ta ställning till om de ska anhållas.