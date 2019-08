Nästan 15000 namnunderskrifter lämnas under torsdagen in till socialminister Lena Hallengren (S) efter ett nationellt upprop. Under dagen hålls också manifestationer runt om i landet för att visa på sitt missnöje med arbetsvillkoren.

– Jag vill göra skillnad för de som har byggt upp det här samhället. Men i mitt jobb i dag hinner jag bara göra de insatser som är beviljade, jag hinner inte erbjuda dem en meningsfull vardag, säger Eleonore Fransson ordförande Kommunal östra Kronoberg.