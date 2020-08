Ett kraftigt åskoväder drar över Kronoberg på måndagseftemiddagen. Foto: SMHI

Väderkaos över Kronoberg – takras och flera översvämningar

Ett kraftigt skyfall drog under eftermiddagen in över Ljungby. Flera larm om övervsämmade källare har kommit in – och på ett företag knäcktes taket.

Mellan klockan 14 och 15 på måndagen kom det mängder av larm till SOS om översvämmade källare och vattenskador. Både privata fastigheter och företagslokaler är drabbade. På företaget Swedrive drabbades även övre delen av fastigheten – då taket gav vika i det kraftiga regnet. – Det har varit och är mycket stök. Vi har vattenskador och tak som rasat in. Jag har varit på Swedrive och hela byggnaden vattenskadad, säger Öyvind Solberg, insatsledare på räddningstjänsten i Ljungby. – Jag tror att det är fler tak som rasat. Sedan har vi flera fyllda källare, ishallen är avstängd, säger Öyvind Solberg. Texten uppdateras Dela på Facebook Dela på Twitter

