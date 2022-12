Väntas kallare väder med snöchanser i slutet av veckan

På nätterna kan man vänta sig minusgrader men även under dagarna kan vi få temperaturer något under nollstrecket.

Under torsdagen och fredagen kommer kallare luft rör sig in, vilket gör att det kan dyka upp inslag av snö här i Småland. Under helgen kommer temperaturen sjunka något ytterligare, med tidvis snöfall eller snöbyar.

– Väderutvecklingen för nästa vecka är svårtbedömd, men det är tydligt att temperaturen kommer sjunka ännu mer i hela Småland, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic.

