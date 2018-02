Vapenamnestin igång – första dagens resultat fastställt

Från den först februari till den sista april är det vapenamnesti i Sverige. Det innebär att den som haft ett vapen utan licens kan lämna in det till polisen.

– Man kan bara lägga vapnen på vårt skrivbord. Vi har ingen rätt att ifrågasätta, säger Michaela Eileby, chef för vapengruppen Kalmar- och Kronobergs län.

”Hittat i gamla fastigheter”

Under gårdagen fick Kalmar- och Kronobergspolisen bland annat in flera hagel- och kulgevär, revolvrar och pistoler. Totalt kom ett 20-tal vapen in.

– Man har kanske hittat vapen när man köper gamla fastigheter och vågar inte lämna in. Eller kan det vara anhöriga eller busar som kommit på bättre tankar.

Regeringen tar beslut om vapenamnestin ska äga rum. I år var fjärde gången och första var 1993.