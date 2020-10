Varning för mycket hårda vindar på Öland under onsdagen

Ett lågtryck kommer in från söder vilket väntas ge starka vindarna under onsdagen. Tisdag kväll valde SMHI att gå ut med en varning för hårda vindar.

En klass 1-varning innebär att grenar och enstaka träd kan knäckas. Vinden kan också innebära problem för höga fordon.

Mattas av

På Öland och framförallt de södra delarna kan det röra sig om vindbyar på mellan 21 och 23 m/s från nordost som drar in under onsdagsförmiddagen. Lågtrycket kommer långsamt ge upp, men vinden kan märkas av även under natten mot torsdag.