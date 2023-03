Vattenpumpen i Borgholm visar bilden av hela Europa

Just nu pågår vattenutställningen ”Water, between intention and action” på stora torget i Borgholms kommun. Tanken är att Borgholmsborna ska kunna förstå den daglig vattenanvändningen bättre.

– Det är viktig att kunna förstå hur mycket vatten man använder och förhoppningsvis få invånarna att agera, säger Juan Velásquez som är professor på Linnéuniversitetet.

Två år tog det att få fram det här prototypen. Genom att pumpa med en vattenpump skickas signaler till en dator som visar hur mycket vatten som används just vid det tillfället i Borgholms kommun, men också i regionen, i Sverige och även i Hela Europa.

Stor intresse

Projektet är ett samarbete mellan flera organisationer och Borgholms kommun. Utställningen pågår 4-12 mars.

– Människor har visat stort intresse hittills och jag har fått över 50 synpunkter som folk skrev om utställningen, säger professorn Juan Velásquez.

Hör forskaren berätta mer i videon om bland annat varför valde man just Borgholm.