”Vi visste ingenting” – Så har iva-vården förändrats på ett halvår

– Vi har lärt oss jättemycket. Det vi stod inför i våras var att vi inte visste någonting, säger Therese Paldan, verksamhetschef på anestesikliniken där intensivvårdsavdelningen (iva) ingår. Hittills har 40 covidpatienter vårdats här.

I dag överlever fler covidsjuka som får sjukhusvård i Sverige. I mars var 20 procent av dem som sjukhusvårdats döda efter 14 dagar. I oktober hade den siffran sjunkit till 8,7 procent, enligt Socialstyrelsen.

Färre patienter läggs in i respirator nu – och vårdtiderna för intensivvårdspatienter har blivit kortare.

Framsteg inom sjukvården

Trots att sjukvården i Kronobergs län är under press under andra vågen covidsmitta, är ett ljus i mörkret framstegen inom sjukvården. Till skillnad från i mars vet man mer om vilka läkemedel och metoder som har effekt, och när man ska sätta in dem.

