Villa övertänd i Moheda

En större villabrand utbröt under söndagsmorgonen i Moheda i Alvesta kommun. Det är just nu oklart om någon person befunnit sig i huset när branden startade, men fyra ambulanser har under morgonen varit på plats.

Larmet om branden kom vid halv åtta tiden på söndagsmorgonen. – Enligt det initiala uppgifterna slår det lågor ut från taket, säger Katarina Rusin, presstalesperson vid Polisen region syd. – Vi är på plats tillsammans med räddningstjänsten. Vi har spärrat av området för att säkra räddningstjänstens arbetsmiljö när de hanterar branden. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon skulle ha kommit till skada. Texten uppdateras. Dela Dela

