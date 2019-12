Jacob Käll (C)

Vimmerby – Nachtweijs efterträdare utsedd

Under söndagkvällen utsågs det nya kommunalrådet i Vimmerby. Det blir Jacob Käll (C) som tar vid efter Ingela Nilsson Nachtweij (C), som lämnade posten i oktober.

Det var ett enigt Centerparti som utsåg Jacob Käll (C) till kommunalråd i Vimmerby. – Det är stort och en stor utmaning. Att vara kommunstyrelsens ordförande är att ha en utsatt post som har stort fokus på sig. Men jag är stolt och hedrad över att ha fått partiets förtroende och jag tar uppdragen med stor ödmjukhet, säger Jacob Käll i ett pressmeddelande. Ingela Nilsson Nachtweij kandiderade också för att återta sin plats som kommunalråd, efter att ha fått lämna posten i oktober. Men i samband med stämman drog hon tillbaka sin kandidatur. – Det finns inte längre förutsättningar för mig att genomföra den politik vi gick till val på. Det har varit en oerhört påfrestande höst för mig och för min familj. Jag vill önska Jacob Käll lycka till i sin nya roll, säger hon i ett pressmeddelande. Dela Dela

