Misstankarna mot de tre som begärs häktade under fredagen är mord i första hand och medhjälp till mord i andra hand. Alla tre är under 20 år och två av dem är under 18. Ingen av dem är skriva på adresser i Kalmar län, utan hör hemma i västra Sverige.

Sedan tidigare är två personer häktade misstänkta för medhjälp till samma mord, som var det tredje på kort tid i Kalmar.

