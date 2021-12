Snöfall väntas komma in från väst under tisdagsmorgonen och på vissa platser övergå i underkylt regn, skriver SMHI. Regnet kan sedan frysa till is på kalla vägar och orsaka plötslig halka. Hur mycket av nederbörden som väntas komma ned som underkylt regn är osäkert i prognosen.



Nederbörden väntas röra sig österut under dagen. Längre in i landet mot småländska höglandet bedöms risken för underkylt regn som lägre, enligt SMHI.

Västra Götalands nordligare delar omfattas inte av SMHI:s varning.