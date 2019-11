Södermalm utan ström – tusentals hushåll drabbade

Just nu är 1699 hushåll på Södermalm utan ström. Det är oklart vad orsaken är till strömavbrottet och det väntas pågå till sent in på kvällen.

Strömavbrottet kom in runt halv fem och beräknas vara över strax före nio ikväll. – Tekniker felsöker problemet och under tiden kan omkopplingar ske, vilket medför att strömmen kan komma och gå, säger Ramona Broberg på Youcall, kontaktcenter för Ellevio. Texten uppdateras.

