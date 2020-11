Hon testar hemmaretreat i coronatider – lämnar familj och stänger in sig i ett rum

Går det att delta i en yogaretreat mitt under en pandemi? I takt med coronavirusets spridning provar allt fler företag att lägga ut sina tjänster på nätet. Ett Nykvarnsföretag erbjuder nu retreat via nätet, vilket lockade Anna Karlsson i Strängnäs. Under hela lördagen stänger hon in sig i ett rum i hemmet, och SVT gjorde ett digitalt besök för att få tips om hur man kommer i nedvarvningsstämning.