Ansträngt läge på Södertälje sjukhus – personal jobbar 12,5 timmarspass

Just nu behöver Södertälje sjukhus ställa in planerade mottagningsbesök och en del planerade operationer. Det handlar om höftoperationer eller andra operationer där det inte innebär någon medicinsk risk att vänta. Men det är långt ifrån alla planerade operationer som ställs in, enligt chefläkare Lena Sunnermalm har ungefär sex procent av alla operationer ställts sedan början av året.

– Men jag vill understryka att vi alltid kan ta hand om patienter som behöver akut och brådskande vård, säger Lena Sunnermalm.

Även på personalsidan är läget ansträngt

– Min upplevelse är att sjufrånvaron har ökat under januari, säger Marianne Högbom som är HR-direktör på sjukhuset.

För att täcka upp för frånvarande personal har man infört 12,5-timmarspass på intensivvårdsavdelningen.