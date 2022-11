Astra Zeneca går starkt – kvartalsrapporten slog förväntningarna

Vinsten per aktie för kärnverksamheten blev 1:67 dollar per aktie. Analytiker hade i snitt räknat med 1:52 dollar per aktie, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Omsättningen lyfte 11 procent till nästan 11 miljarder dollar, mot väntade 10,8 miljarder.

Lyfter vinstprognosen

Astra Zeneca lyfter därmed vinstprognosen för helåret och räknar nu med en vinstökning för kärnverksamheten på omkring 30 procent.

”Efter ett starkt resultat hittills under året har vi höjt vår prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2022. Dessutom har positiva data för flera av våra forskningsprogram gett oss tillförsikt att gå vidare med ytterligare kliniska studier i sen fas, då vi bibehåller vårt fokus på leverans av våra tillväxtambitioner”, skriver koncernchefen Pascal Soriot i en kommentar.