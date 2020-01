Bil voltade av väg 522 inatt

Enligt polisen är mannen nu misstänkte för rattfylleri, olovlig körning och vårdslöshet i trafik.

– Han var på benen när räddningstjänsten kom till platsen och har tagits in för provtagning, säger Katarina Skagerlind på Stockholmspolisens ledningscentral.



Även tidigare under fredagskvällen inträffade en trafikolycka på E20 i Södertälje. Klockan 22.40 körde en personbil, av okänt anledning, in i mitträcket. De två personer som färdades i bilen behövde inte åka ambulans till sjukhus. Ett körfält stängdes tillfälligt av men trafiken kunde snabbt återgå till det normala.