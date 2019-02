Mannen greps misstänkt för rattfylleri och togs med in till polisstationen. Där uppmättes förarens alkoholhalt till 0.28 milligram per liter utandningsluft. Straffbarhetsgränsen för rattfylleri går vid 0.1 milligram per liter utandningsluft.

I samband med gripandet visade föraren upp en körkortshandling som polisen tror kan vara falsk, så personen är även misstänkt för brukande av falsk urkund och olovlig körning, då polisen misstänker att mannen saknar giltig behörighet.