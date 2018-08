Brandlukt i Nykvarn – kommer från bränder utanför Gnesta

Under onsdag eftermiddag uppstod det två skogsbränder i området utanför Gnesta. Arbetet med att släcka bränderna har pågått sen igår och nu uppges de vara under kontroll. Samtidigt har det kommit in uppgifter om röklukt som kan kännas i delar av Nykvarn, både i centrum och i kommunens södra delar.