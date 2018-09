De ska springa ett maraton – och samtidigt spela upp en pjäs

En springande teaterföreställning, det är vad som kommer utspela sig på Södertörn mellan Järna och Huddinge under lördagen. Pjäsen ”Odysseus på språng” startar utanför Saltå Kvarn under förmiddagen och avslutas fyra mil senare i Huddinge under kvällen.