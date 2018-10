Foto: TT

Fel man blev pappa efter blankettmiss

Skatteverket fick in felaktiga uppgifter om vem som var far till ett barn i Södertälje. Under en kortare tid förlorade den biologiska mannen sina rättigheter som far och barnet hade då rätt till arv och underhåll från den andra mannen.

– Det rättades till så fort det upptäcktes, säger kvalitetsutvecklare Anette Bjursell Westman.