”Förstår barnen mobbning kan de också agera”

Många aktiviteter är inställda under sommaren som en följd av coronapandemin men den ideella föreningen Hero of the talk bestämde sig för att flytta ut och ha sommarläger i Södertälje under två veckor. Genom olika aktiviteter som varvas med utbildning har man som mål att lära barn att motverka mobbning.

Tidigare i år har föreningen haft sportlovscamp i Geneta, men nu var det dags igen och denna gången ett sommarläger under två veckor. Den ideella föreningen Hero of the talk startade i Södertälje för snart tre år sedan. Grundaren är fotbollsspelaren Nahir Oyal, som tidigare spelat för Arameisk-Syrianska IF och Djurgården. – Egentligen skapades föreningen för att ge barnen det jag inte fick när jag var liten, vilket är just kunskapen om mobbning, säger Nahir Oyal. Se i klippet när SVT besökte lägret. Dela på Facebook Dela på Twitter

