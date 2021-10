Grafik: Antalet smittade ökar i Södertälje

I Södertälje har 69 bekräftade sjukdomsfall registrerats under vecka 42. Vilket innebär sju sjukdomsfall per 10 000 invånare. Under vecka 41 var det 43 bekräftade fall.

I Nykvarns kommun var det nio bekräftade sjukdomsfall under vecka 42. Det innebär åtta sjukdomsfall per 10 000 invånare. Mellan vecka 41 och 42 har de bekräftade nya fallen minskat med 25 procent.

I Salem har 18 sjukdomsfall bekräftats under vecka 42. Vilket är 11 sjukdomsfall per 10 000 invånare. De bekräftade nya fallen minskade med cirka sex procent mellan vecka 41 och 42.

Källa: Folkhälsomyndigheten