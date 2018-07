Hollywood-skådis på oväntat besök i Södertälje

Det var på söndagskvällen som Södertäljebon Metin Ataseven befann sig i centrala Södertälje med ett par vänner som de träffade den kända Hollywood-stjärnan Woody Harrelson.

– Då dök han plötsligt upp och en av grabbarna kände igen honom. Han var där med sin familj och vi pratade lite med honom och tog bilder. Sen erbjöd vi honom skjuts tillbaka till Järna där de skulle övernatta, säger Metin Ataseven.

Emmy-vinnande skådespelaren här på semester

Den flerfaldigt Oscars-nominerade skådespelaren är aktuell just nu i filmen Solo: A Star Wars Story och kritikerrosade Three Billboards Outside Ebbing, Missouri som hade premiär tidigare i år.

Vet du varför han är här i Järna?

– Han är här på semester.

Vad tycker han om Sverige då?

– Han tyckte att Sverige är ett underbart land med jättefin natur.

Kortvarigt besök i Sverige för några år sen

Detta är inte skådespelarens första besök i Sverige enligt Metin Ataseven. Han har tidigare varit på besök i Sverige för flera år sedan, men det var kortvarigt då han enbart skulle gå på en Red Hot Chilli Peppers-konsert i Globen.

– Då hade han inte hunnit övernatta här men nu har han fått en mycket bra bild av vårt land. Han tyckte också att det var skönt att han kunde röra sig fritt utan att folk är på honom, så som de vanligtvis brukar vara i USA, säger Metin Ataseven.