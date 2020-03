Beskedet om nedstängningen kom inte som en överraskning, enligt Michael Lyngsie är ordförande i IF Metall på Scania. Foto: Scania/TT Visa alla (2)

Visa alla (2)

IF Metall om nedstängda produktionen: ”Ingen överraskning”

Scania stoppar all produktion i Södertälje och i Europa under 14 dagar med anledning av coronaviruset. IF Metall berättar att de inte är förvånade över beslutet och nu sker förhandlingar.

Michael Lyngsie är ordförande i IF Metall på Scania. – Vi har en tät dialog med företagsledningen. Vi har vetat ett tag vad vi kommer behöva att hantera och det är ingen överraskning i det här, säger han till SVT. Förslaget om korttidspermittering är en del av åtgärdspaketet som regeringen presenterat för att minska effekterna av coronautbrottet. Det är någonting som kan komma att användas tror Michael Lyngsie. – Självklart, frågan är bara hur mycket. Vi sitter i förhandlingar nu och kan inte gå in i detaljerna nu. Korttidspermitteringarna som staten presenterade kanske är ett komplement till våra befintliga verktyg eller en lösning som vi kan ta rakt av, det återstår att se. Vad säger medlemmarna? – Vi har hunnit få några reaktioner och det är många som undrar hur det blir med ersättningen och hur länge kommer det här att hålla på. Vi har många medlemmar som jobbar hemifrån just nu. Var ni beredda på att det här kunde ske? – Jo, såklart. Vi har följt det här från början när det bröt ut i Kina, sedan dess har vi varit oroliga. Kommer våra underleverantörer att leverera? I Italien har vi många underleverantörer men vi har haft en beredskap under en lång tid, säger Michael Lyngsie. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!