Japansk tv-spelslegendar fyller Estrad på lördag: ”Häftigaste stunden i mitt liv”

Fans från hela Europa kommer till Södertälje i helgen.

Anledningen: Ett tv-spel som släpptes för 20 år sen.

– Vi skickade ett mejl lite in to the blue, säger trummisen och arrangören Filip Fjellström som nu kommer få uppträda med idolen Akira Yamaoka under hyllningskonserten till Silent Hill.

Södertäljemusikern och tv-spelsentusiasten Filip Fjellström hade tillsammans med musikerkollegan Markus Nordin länge pratat om en hyllningskonsert till sitt favoritspel Silent Hill. När det i år var dags för 20-årsjubileum för skräckspelsserien bestämde de sig. – Vi ville hylla den här spelserien. Vi är stora fans av spelserien och musiken. Vi är båda musiker och vill verkligen hedra den här spelserien, säger Filip som Tillsammans samlade de ihop en ensemble med spelintresserade vänner i sina musikkretsar och satte planen i verket. ”Ett mejl in to the blue” På chans bjöd han även in kompositören till spelets hyllade musik att själv medverka under konserten. – Vi skickade ett mejl lite in to the blue och så fick vi ett svar, ett positivt svar, berättar Filip som arbetat med projektet sedan i februari. Chansningen gick hem och på lördagskvällen går Filip och övriga bandet upp på Södertälje stadscen tillsammans med Akira Yamaoka på gitarr. Trots att de inte hinner repa innan eftersom kompositören landar fredag kväll och åker hem på söndag. (Se mer om det i klippet ovan) – Han är en rocker och han kommer att stå och dra av massa härliga rockriff. Han har bara varit hjälpsam och ställt frågor och varit nyfiken. Jag tror han blev väldigt överraskad av att en liten stad i Sverige hörde av sig och ville göra en hyllningskonsert. Vad vet ni om honom? – Han är en av tv-spelsbranschens legendarer. Han avslutade nyss en turné i Ryssland och har tidigare spelat på större spelevents i USA , säger Filip Fjellström som överväldigats över gensvaret på konserten. Fans från hela Europa kommer till Södertälje Biljetterna sålde snabbt slut och fans kommer till Södertälje från länder som Spanien, Storbritannien och Makedonien. – Det är spelnördar, gamers och fans till Silent Hill och vi har fått mejl från hela Europa. Vi har ett samarbete med ett hotell i stan där vi även kommer ha en efterfest med alla fansen. Det kommer bli häftigt. Hur kommer det sig konserten hamnade här i Södertälje? – När vi började planera konserten var ju tankarna först på Stockholm någonstans, kanske Nalen eller Debaser. Men svaret låg ju mitt framför näsan. Estrad är superbra lokal, superbra personal och bra tekniska förutsättningarna. Vi har kunnat kontrollera och styra allt så det har varit toppen. Hur stort är det här för dig? – Jag är ju spelnörd och spelade de här spelen för 20 år sedan och nu kommer jag få träffa honom. Jag tror inte jag har hunnit smälta det. Det är galet. Det kommer vara den häftigaste stunden i mitt liv. Här är ensemblen i Silent Hill – the music Här är ensemblen i Silent Hill – the music Visa Aikra Yamaoka – gitarr Fredrik Holmlund – gitarr

Marcus Nordin – gitarr, keyboard

Mattias Karlsson – keyboard

Carina Hernvald – sång

Olof Fjellström – bas

