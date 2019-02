33-åring anklagades för våldtäkt – friges

Mötet mellan kvinnan och mannen skedde i april förra året. De drack båda alkohol under kvällen och beslöt sig för att gå hem till mannen. Under natten menar kvinnan att hon blivit våldtagen och uppger att hon sagt till mannen tidigare under kvällen att hon inte ville ha sex med honom. Mannen delar däremot inte hennes berättelse, utan uppger istället att båda varit med på noterna och att de båda varit aktiva under samlaget.

Skador vid ändtarmsöppningen

Kvinnan ska ha fått skador vid ändtarmsöppningen, efter att mannen stoppat upp fingrar i hennes anus, enligt kvinnan. Mannen menar istället att skadorna kan ha uppkommit när han klämt på hennes rumpa. Efter händelsen har kvinnan uppsökt psykiatrin samt varit sjukskriven från jobbet. Kvinnan har tidigare varit utsatt för brott, men då lades förundersökningen ner.

Mannen är inte dömd tidigare och nu läggs åtalet mot honom ner. För en fällande dom i brottsmål krävs att domstolen, genom den utredning som har lagts fram, finner det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till brottet.