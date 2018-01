Nano populärast på Svensktoppen 2017

Årets Svensktoppsmelodier 2017, totalpoäng

1. Hold On – Nano – 13.869 poäng

2. Open your heart – Jill Johnson –13.727

3. Eternal Love – Magnus Carlson – 13.724

4. Världen är din – Magnus Uggla – 10.683

5. Only You – Zara Larsson – 9.774

6. Sol, vind & Vatten – Ted Gärdestad/Peter Nordahl – 9.323

7. Black Car – Miriam Bryant – 8.875

8. Rocket – Miriam Bryant – 7.782

9. Shake – Mando Diao – 6.795

10. Bara få va mig själv– Laleh – 5.526

11. Jag trodde änglarna fanns – Kamferdrops – 5.521

12. As I Lay me down– Wiktoria – 5.199

13. Småstadsprat – Per Gessle & Lars Winnerbäck – 4.776

14. My love is not blind– Weeping Willows – 4.055

15. Without – Avicii & Sandro Cavazza – 3.721

Årets Låt: ”Hold on” med Nano. Skriven av Nano Omar, Gino Yonan, Ayak Thiik, Carl Rydén, Christoffer Belaieff, Rikard de Bruin, Johan Röhr och David Francis Jackson.

Årets Artist: Miriam Bryant

Årets Kompositörer: Miriam Bryant och Victor Rådström för låtarna ”Black Car”, ”Rocket” och ”Everything”

Årets Nykomling: Nano med ”Hold On”

Källa: Sveriges Radio