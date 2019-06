Närmare 500 ungdomar redo för sommarjobb: ”Känns bra att tjäna pengar och ta ansvar”

Under fredagskvällen skrev närmare 500 ungdomar från Södertälje in sig för feriepraktik hos Telge Hovsjö och Telge bostäder. Under informationsmötet i Hovsjö var det många förväntansfulla ungdomar på plats, för några kommer det innebära deras första smakprov på arbetslivet. I videon berättar de mer om sina förväntningar inför sommaren.

Ungdomarna kommer få arbeta i tre veckor var under olika perioder under sommaren. Arbetet handlar framför allt om att sköta områdena runt omkring bostäderna som till exempel plantering, sophantering, målning och enklare snickeri. – Det är en fantastisk tid då det myllrar av ungdomar i våra områden, vilket vi uppskattar väldigt mycket, säger Gulseren Buyukbalik, enhetschef arbetsmarknad och boprojekt inom Telge Hovsjö och Telge bostäder. Dela Dela

