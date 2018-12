Obehöriga på spåret stoppade all tågtrafik förbi Järna

Vid 17-tiden på torsdagen meddelade Trafikverket att all trafik på Stockholm C – Göteborg/Karlstad/Malmö/Nyköping/Norrköping samt SLs pendeltåg Gnesta-Södertälje C och omvänt hade stoppats. Stoppet kunde dock hävas inom kort.

Anledningen till stoppet var att man upptäckt obehöriga på spårområdet. Initialt fanns ingen prognos för när man skulle kunna släppa på trafiken igen. Men efter bara en knapp halvtimme kunde man konstatera att man säkert kunde låta tågtrafiken rulla förbi Järna. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!