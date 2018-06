Polisen hade strax innan klockan 13 fått in knapphändig information.

– Det ska vara en kranbil som kört in och fastnat under bron, jag har precis fått in information om att det inte är skador på viadukten, Anders Bryngelsson, presstalesperson på polisen.

Södertörns brandförsvarsförbund var på plats men kunde lämna utan åtgärder, och rapporterar att ingen person blivit skadad.