Visa alla (2)

Ond bråd död på Stora Torget i Södertälje

Under onsdagen bjöd Södertälje Centrum tillsammans med Ung Fritid in till spökhus mitt på Stora Torget i Södertälje. Kön till entrén ringlade sig lång med människor som kommit för att låta sig skrämmas under Halloween-kvällen. Spökhuset byggdes upp med hjälp av frivilliga vuxna och ungdomar från fem fritidsgårdar.