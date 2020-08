Så här kan en framtida biograf och parkeringshus, intill Turingebron, se ut. Foto: Erik Hemberg Fastighets Ab

Planerna på storbiograf i Södertälje hotade – byggbolag drar i handbromsen

Så sent som i april berättade Södertälje kommun om de storslagna planerna: en storbiograf med Sveriges största bioduk planerades att byggas nära stadskärnan. Men nu kan SVT avslöja att projektet är hotat.

– Hela biovärlden har havererat under pandemin vilket gör att vi behöver fundera en vända till på det här, säger Per Alexandersson, vd på Erik Hembergs fastighets AB.

Storbiografen planerades att ligga på parkeringstomten norr om Turingebron, granne med Tom tits experimentverkstad. Och i april stod det klart att byggbolaget Erik Hembergs fastighets AB tilldelats möjligheten att utveckla Spinnrocken 2 i centrala Södertälje ihop med Svensk bio som hyresgäst. Förrutom biografen ville bolaget även bygga ett parkeringshus, restauranger och kontor. Men nu hotas planerna när byggbolaget drar i handbromsen. – Pandemin har satt hinder i den ursprungliga tanken om en biograf, säger Per Alexandersson, vd på Erik Hembergs fastighets AB, som bekräftar att de inte äger den frågan längre. Han understryker dock att det fortsatt finns ett intresse för fastigheten och att diskussionen med kommunen fortsätter. – Vi försöker hitta en form där alla känner sig tillfreds med de möjligheterna och riskerna som finns med det här projektet. ”Vågade inte” Från Södertälje kommuns sida försöker man tona ner det hela. – Vi har en fortsatt dialog med Erik Hemberg, de vågade inte gå vidare med avtalet utifrån coronasituationen där Svensk bio tappat 90 procent av sina intäkter. Men vår ambition är att det ska stå en biograf på platsen, säger Andreas Klingström, tf stadsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun. Hur går ni vidare om inte byggbolaget ändrar sig? – Primärt så fortsätter vi våra diskussioner med den här aktören men om vi ser att det inte finns en framkomlig väg, så får vi öppna upp för fler aktörer. Kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner (S), var en av de första som jublade när planerna om en biograf basunerades ut i april. Planerna är bromsade nu, vad säger du om det? – Det är för tidigt att säga något. Jag hoppas och tror att det blir en biograf. Jag är väldigt angelägen om det, det är det enskilt största som Södertäljeborna har önskat sig de senaste tio åren, säger hon. Dela på Facebook Dela på Twitter

