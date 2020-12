Polis filmade lägenhetsbrand – fann 50-tal uppbrända litiumbatterier

Lägenhetsbranden i Södertälje var fullt utvecklad och efter att rökdykare lyckats släcka den fick en polis klartecken att gå in för att filma – om hon bar skyddsmask. Kvinnan ska vid första tillfället följt anvisningarna men enligt anmälan gick hon in en andra gång – då utan skyddsmask. Dagen efter ska hon ha uppgett att hon blivit irriterad i halsen och att hennes snor blivit mörkt.

En sakkunnig inom räddningstjänsten uppger i anmälan att det är ”väldigt farligt” att gå in utan heltäckande skyddskläder där det brunnit litiumbatterier då de utger ett ämne som tränger sig in via huden.