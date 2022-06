Regeringens kompensation för elpriset kommer i augusti

74 miljoner kronor ska levereras till elkunderna och pengarna betalas ut via Telge Nät. Beloppet betalas ut som en engångsumma till kundens konto i augusti.

Belppet baseras på elförbrukningen

Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har haft varje månad december-mars. Den högsta summan är 2 000 per månad och den får den som förbrukat 2 000 kWh per månad. För att få ut betalningen behöver man registrera sig via Swedbanks kontoregister vilket ska göras före den 10 augusti 2022.

– För att registrera dig behöver du inte vara kund hos Swedbank. Du kan anmäla ett kontonummer som du har i en annan bank, säger George Yacoub, chef för kundservice och verksamhetsstöd, Telge Nät.