Rekordlånga telefonköer till 1177 under andra vågen

Det har dessutom blivit svårare att motivera personer att söka vård, menar Greta Schibbye, sjuksköterska på Medhelp som svarar på frågor hos 1177 Vårdguiden.

Hör henne berätta om detta i klippet.

Väntetiderna

Den som ringde in till 1177 i november 2019 fick i snitt vänta två minuter och 31 sekunder i kö. Under 2020 låg snittväntetiden under samma period på 15 minuter och 56 sekunder, vilket till största del beror på att många ringer av oro kring coronaviruset.

I början av pandemin, i mars månad, märktes det också att fler ringde, menar Greta Schibbye.

Region Stockholm ligger under snittet jämfört med resten av landet. Foto: SVT

Jämför man väntetiderna i Region Stockholm med resten av Sverige ligger de under snittet. En stor anledning till att man ändå lyckas besvara samtalen i god tid är för att man tagit in extra personal, menar Medhelp.